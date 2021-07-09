越南疫情压不下来 胡志明市展开封城两周

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（法新社河内9日电） 越南爆发至今最严重的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，经济重镇胡志明市今天进入为期两周的封城。越南曾是防疫模范生，如今胡志明市通报9000多人确诊。

法新社报导，胡志明市900万居民先前已历经一个月的旅行限制，但感染数仍压不下来，迄今已通报超过9400起病例。

在4月底疫情尚未严重爆发之际，越南全国病例数不到3000。

越南政府不使用「封城」这个词汇，而是以「社交隔离令」代之。

民众至少必须保持2公尺的社交距离，除了学校、医院、工作地点外，其他公共场所一律禁止2人以上群聚，大多数的公共运输都必须暂停。

警方也在都市边界设置检查站，持有检验阴性证明的人才能进入。

航空管理局表示，飞往首都河内的航空公司每天乘客数量上限为1700人，而越南两大城市之间的火车也已暂停服务。

胡志明市一名居民告诉法新社：「我们繁忙的城市变得极度安静。我很焦虑，万一这些严格的措施没有用怎么办，因为病毒已经入侵各个社区。」

一名机车零件贸易公司员工告诉法新社：「封城…太难了，会严重影响民众。我们的商业活动都停摆了，没有收入，生活已经很苦了。」

越南因实施广泛追踪和严格的隔离政策，曾被称为防疫模范生。

拥有近一亿人口的越南，目前已有近400万人施打疫苗。越南除了研发国产疫苗外，也从国外订购数百万剂疫苗，当局希望能在今年底或明年初达到群体免疫的目标。

© 2021 AFP