越南观光大城会安开全国第一枪 将逐步停售猫狗肉

（法新社河内10日电） 越南部分民众相信吃狗肉可以除厄运，估计国内每年可吃掉500万只犬类，在全世界仅次中国；不过，官员今天表示，观光大城会安开全越第一枪，将逐步取消贩售猫肉和狗肉。

广告 继续浏览后续

会安市（Hoi An）为历史上着名贸易港埠，并名列世界遗产；当地官员与动物动物保护组织「四爪」（Four Paws International）签订协议，承诺逐步 淘汰猫狗肉贩卖和食用。

会安副市长阮世雄（Nguyen The Hung）说：「我们希望透过消灭狂犬病、逐步淘汰狗肉和猫肉交易，来帮助促进动物福利，并使这座城市成为旅游目的地首选。」

来自「四爪」的桑德斯（Julie Sanders）表示，这是一个转捩点，可以为越南其他地方树立榜样。

今年一项由「四爪」委托进行的全国民意调查发现，在接受调查的600名越南人中，估计只有6.3%民众食用这种4爪动物，88%的人支持禁令。

随着收入增加且富裕者将猫狗当成宠物饲养，这种食用猫狗习俗已渐式微，但在越南首都河内（Hanoi）仍然可以轻易买到狗肉，部分人漠视动物福利问题。

河内市民潘文强（Phan Van Cuong）告诉法新社：「我不认为任何人该禁止吃狗肉。这是我们的文化。」

河内官员曾于2018年鼓励民众停止吃狗肉，因为这有损首都声誉，且有恐会导致感染致命狂犬病的健康疑虑。

© 2021 AFP