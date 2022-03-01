足坛加入制裁 俄国侵乌踢不了世界杯

（法新社巴黎28日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，国际足总与欧洲足总发出联合声明表示，俄国国家队与各职业队将不得参加包含今年世界杯在内的各项国际足球赛事。 俄罗斯男子足球国家代表队原订3月到卡达参加今年世界杯足球赛欧洲区会外赛的附加赛，俄国女足则已拿下7月在英格兰进行的欧洲国家杯（European Championship）参赛权。

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根据联合声明，俄罗斯的各俱乐部球队，同样无法参加欧洲足总的比赛。 国际足球总会（FIFA）与欧洲足球总会（UEFA）在联合声明中说：「国际足总与欧洲足总今天共同决定，俄罗斯的所有球队，不论是国家队或俱乐部球队，都不得参加国际足总与欧洲足总的比赛，直到另行通知。」 俄罗斯男足代表队原订3月24日将在世足资格赛的附加赛出战波兰，若获胜将可在3月29日对上瑞典或捷克，争取世足会内赛门票。 但波兰、瑞典、捷克3队都已表态抵制，不愿与俄罗斯交手。 国际足总昨天原宣布，俄罗斯队仍可以「俄罗斯足球总会」（Football Union of Russia）的名义参赛，但俄罗斯的主场比赛将改在中立第3地进行，比赛期间将禁止悬挂俄罗斯国旗，也不准演奏俄罗斯国歌。 但这些作法在波兰足球协会理事长库莱萨（Cezary Kulesza）表示「完全无法接受」后全部取消，库莱萨还表示不论俄队以什么名义参赛，波兰都不会和他们踢世足资格赛的附加赛。

国际足总因此在今天改变了他们的决定，将俄罗斯完全排除在世足赛外。 声明还说：「足球界在这件事上全面的团结，并和受影响的乌克兰人站在一起。」 「国际足总的英凡提诺（Gianni Infantino）及欧洲足总的施费连（Aleksander Ceferin）两位主席，都希望乌克兰的局势有显着的改善，也让足球能再次让人团结一心并维持和平。」

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