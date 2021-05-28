足球强国计画 中国4年内建16到18重点城市

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（法新社上海28日电） 中国国家体育总局表示，将在2025年底前于全国建成16到18个足球发展重点城市，职业联赛组织和竞赛水准在2030年前要达亚洲一流。

国家主席习近平盼让世界人口第一大国的中国挤身足球强权，但至今尚未如愿。

体育总局颁发关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见指出，2021到到2025年，全国建成16-18个足球发展重点城市，这些城市需拥有2支（含）以上男、女职业足球甲级俱乐部。

全市青少年足球人口占在校学生人数总数达到50%，每万人拥有足球场地达到1块以上。

2026到2030年，中国的职业联赛组织和竞赛水准达到亚洲一流；青少年足球人口大幅增加，训练水准和竞技成绩显着提升，不断向国家队输送更多的优秀运动员，到2035年让足球成为中国体育强国的标志性运动。

中国目前在国际足总（FIFA）的世界排名仅第77名，在亚洲球队里只居第9，至今仅在2002年世界杯足球赛参与过会内赛。

中国足球协会主席陈戌源投书人民日报指出，球迷对中国足球现状并不满意，「振兴发展中国足球任重道远，我们的工作要让大家真切地看到中国足球的进步和希望」。

© 2021 AFP