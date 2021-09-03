距离大选两个月 尼加拉瓜起诉反对派政治人物

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（法新社马纳瓜3日电） 距离尼加拉瓜总统大选只剩2个月，司法当局今天以洗钱罪名起诉总统候选人查莫洛（Cristiana Chamorro）等反对派政治人物。这些人将全数遭到审前羁押。

法新社报导，总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）政府6月初以来逮捕了34名反对派政治人物，其中包括7位有意参选总统的人，这被指控是政治迫害。

奥蒂嘉有意竞选一连第4个总统任期，当局已监禁奥蒂嘉一些最知名的对手。上个月，警方也突袭了一家批评政府的报纸。

尼加拉瓜公共检察署今天宣布这项起诉决定，但未透露何时开始审判。

67岁的查莫洛自6月2日以来便遭到软禁，检察官针对她经营了20年的一个基金会展开洗钱调查。这个以其母亲、前总统查莫洛夫人（Violeta Barrios de Chamorro）为名的非营利基金会，成立目的是训练记者与捍卫新闻自由，已于2月关闭。

查莫洛否认指控，并表示奥蒂嘉政府这是为了阻止她参与今年11月7日的总统大选。普遍认为，查莫洛是最有希望击败奥蒂嘉的人。

根据检察署，除了查莫洛之外，检方还起诉了她的两名兄弟，一人已经入狱、一人流亡海外；此外，基金会7名职员也遭起诉，其中4人在逃。

© 2021 AFP