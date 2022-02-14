跟风加拿大卡车反防疫抗争 比利时严阵以待

（法新社布鲁塞尔14日电） 比利时今天有数百辆汽车、露营车和卡车想开进首都布鲁塞尔，比照加拿大卡车司机发起的车队示威，抗议政府强制防疫规定。当局跟随法国在周末相同脚步，禁止游行。

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法新社报导，警方表示大约有1300辆来自法国各地的车辆，昨晚之前已抵达法比边境城市里尔（Lille）附近。

这场比照加拿大卡车司机自称「自由车阵」（Freedom Convoy）的游行队伍，是世界上几个受加拿大卡车队启发的示威活动之一。加拿大卡车司机为抗议疫苗强制令，将车队开进首都渥太华和当局对峙。

比利时当局已明令禁止在首都使用机动车辆进行各种示威，表示已采取各种措施来防止布鲁塞尔地区交通受阻。

布鲁塞尔警方已在社群媒体贴文警告，不准从事车队示威活动，还建议民众别开车到布鲁塞尔；警方也把车队引入城郊一处停车场，当地是允许静态抗议的唯一地点。

在荷兰海牙（Hague）筹组的一支类似示威队伍，其中一些人表态想前往比利时。不过，比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）建议示威群众最好打消来比利时的念头。

比利时当局警告，边境会设有拦查点，无视禁令执意前往布鲁塞尔的车辆会被勒令掉头。

布鲁塞尔机场今天也建议旅客预采防范措施，建议旅客改搭火车以免碰上道路受阻。（译者：纪锦玲）

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