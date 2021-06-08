跨国合作加密手机卧底计画收网 全球数百人被捕

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（法新社坎培拉8日电） 全球数以千计黑社会分子利用加密手机，安排毒品交易、武器买卖和黑帮暗杀，却未察觉执法单位已在他们的手机中动了手脚。

澳洲警方指出，「特洛伊木马盾牌行动」在3年期间，将数以千计被认为是安全的「强化加密装置」送到黑手党、亚洲犯罪集团、贩毒集团和非法摩托车队帮派分子的手中。这项全球合作卧底行动由美国联邦调查局主导。

这些被动手脚的AN0M装置送到90个国家的犯罪嫌疑人手中，他们在不知情下，把讯息的密件副本传送给警方，大约有2000万则讯息。

根据多国官员以及未密封美国法院文件，这些证据促使数百人遭逮捕，以及破获多起大型毒品贩运。

这项行动始于FBI渗透进入一个类似加密系统Phantom Secure，并把另一个称为Sky Global解体。

纽西兰警方表示：「这两个加密通讯平台关闭 ，导致加密通讯市场出现重大空窗期。」

纽西兰警方又说，为填补这个空窗，FBI设立自家加密装置公司，称之为AN0M。

根据美国媒体Vice引述未密封美国法院文件，FBI和线民合作，利用Phantom Secure网路既有犯罪分子客户，先推出50支试水温，大多是在澳洲。

这种加密装置据称没有电邮功能，不能打电话，也没有全球卫星定位服务（GPS），只能和其他的AN0M手机传讯息。

AN0M手机只能在黑市买到，一支约2000美元，且必须从手上已有AN0M的客户才能取得密码进入。

澳洲警方在声明中表示：「罪犯必须认识另一个罪犯，才能取得这个装置。」

最后有1万1800支AN0M手机在全球各大洲流通，只有南极洲没有，成为澳洲、西班牙、德国和荷兰等国黑社会最常用装置。

这项卧底行动在2021年3月似乎被发现，一名部落客发文详述AN0M的安全漏洞，并宣称这个装置和澳洲、美国以及其他五眼联盟（Five Eyes）成员的一项骗局有关。那篇贴文后来遭到删除。

© 2021 AFP