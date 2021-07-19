跨国媒体联手揭：以色列间谍软体成监控全球政要与记者工具

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 华邮和卫报等多家媒体今天报导，以色列NSO集团被控向各政府提供的间谍软体，与一份5万个手机号码的清单有关，号码持有人包括全球维权人士、记者、企业主管和政界人士。

美国「华盛顿邮报」、英国「卫报」和法国「世界报」（Le Monde）等17家国际媒体联合调查报导，以色列网路情报公司NSO集团和其开发的恶意软体「飞马」（Pegasus），被用于监控记者和人权倡议者。

至少自2016年起，以色列NSO集团和飞马软体便一再跃上媒体头条，当时研究人员指控它协助监视阿拉伯联合大公国一名异议人士。

根据报导，外泄的这份清单列有超过5万个智慧型手机号码，据信这些号码持有人是自2016年以来，NSO集团的客户视为利害关系人的人士。

华邮说，这份清单是由总部位于巴黎的非营利记者组织「禁忌故事」（Forbidden Stories）和国际特赦组织（Amnesty International）共享。报导说，其中实际成为目标或被监控的人数不明。

华邮说，清单上有1.5万个号码持有人在墨西哥，包括政治人物、工会代表、记者和政府批评者。

据报导，有些在清单上的手机号码持有人已经身亡，例如在洗车场遇害的一名墨西哥独立记者。他的手机下落不明，也不清楚是否曾遭骇客入侵。

印度调查新闻网站The Wire报导，清单上有300个手机号码来自印度，持有人包括政府部长、反对派政治人物、记者、科学家和维权人士。

The Wire说，这些号码持有人包括「印度斯坦时报」（Hindustan Times）、「印度人报」（The Hindu）、「印度快报」（Indian Express）等主流媒体旗下40多名印度记者以及The Wire两名创始编辑。

华邮说，调查证实，清单上有37组号码的手机装置曾遭飞马尝试入侵成功，其中包括与沙乌地阿拉伯异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）关系密切的两名女性；哈绍吉2018年遭沙国派出的暗杀小组谋杀。

「卫报」报导，清单上的号码持有人，包括法新社、「华尔街日报」、美国有线电视新闻网（CNN）、「纽约时报」、卡达半岛电视台（Al Jazeera）、法国24（France 24）、自由欧洲电台（Radio Free Europe）、新闻调查网站Mediapart、西班牙「国家报」（ElPais）、美联社、世界报、彭博、经济学人、路透社和美国之音记者。

加拿大多伦多大学（University of Toronto）网路研究机构公民实验室（Citizen Lab）和国际特赦组织此前曾报导，半岛电视台记者和一名摩洛哥记者的手机曾遭飞马软体入侵。

华邮说，在国际媒体联手追查下，已确定其中1000多个号码的持有人身分，其中包括数名阿拉伯王室成员、至少65名企业主管、85名人权工作者、189名记者、600多名国家元首、总理和内阁部长等政治人物和政府官员，这些可能被监控对象遍布于全球50多个国家。

报导指出，清单上的许多号码集中在10个国家，包括亚塞拜然、巴林、匈牙利、印度、哈萨克、墨西哥、摩洛哥、卢安达、沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国。

NSO集团今天针对「禁忌故事」报导发出声明否认，指称报导「充斥错误的假设和未经证实的说法」，并扬言提出诽谤告诉。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP