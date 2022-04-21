跳伞队触动假警报 国会山庄一度疏散

（法新社华盛顿20日电） 一架军机的跳伞人员今天进入华府一处棒球场，引发国会山庄警戒，人员短暂撤离后才发现是虚惊一场。众院议长裴洛西痛批联邦航空总署（FAA）的「离谱」失误，要求调查。

广告 继续浏览后续

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示，联邦航空总署未通知国会警察局（Capitol Police）有这场预先安排的降落伞演练，以致引发安全警戒，犯下「离谱且可怕的错误」。她说，国会将检视事件调查结果，判断是哪些环节出错。

国会警察局起初说正在追踪一架对国会大厦构成「可能威胁」的飞机，几分钟后却又说没有威胁，但国会山庄已因出于谨慎而撤离人员。

哥伦比亚特区（District of Columbia）警方后来表示，这架飞机是军机，搭载陆军「金骑士」（Golden Knights）跳伞表演队。

「金骑士」当时跳伞进入美国职棒大联盟MLB华盛顿国民队（Washington Nationals）的主场，也就是距离国会山庄仅1公里多的国民球场（Nationals Park）。

裴洛西今晚发出声明说：「这场不必要的恐慌是明显失职所引起，对仍未从（2021年）1月6日工作场所遭到攻击创痛中恢复的国会成员、职员和机构人员而言特别难受。」

美国有线电视新闻网（CNN）报导，这架单发动机飞机据报从马里兰州安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）起飞后，在华府周边盘旋。

裴洛西表示：「国会期待检视彻底的事后检讨结果，判定今天到底发生了什么事，以及联邦航空总署的谁会因为这种离谱且可怕的错误扛起责任。」

© 2022 AFP