身为亚裔在美遭歧视经验 韩国电竞选手：很可怕

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（法新社旧金山8日电） 一名年轻旅美韩国电竞选手描述他在德州遭遇「难以形容」种族歧视经验的影片，在社群网站上疯传。

过去一年来，美国仇恨亚裔暴力事件激增，维权人士将此归咎于前总统川普（Donald Trump）的言论，尤其是他一再将2019冠状病毒疾病（Covid-19 ）说是「中国病毒」（China virus）。

效力达拉斯燃料队（Dallas Fuel）的韩国电竞选手李义锡（Lee Eui-seok，音译）在串流平台Twitch的一段问答短片中，讲到这是他头一回在美经历到这样的种族歧视。。达拉斯燃料队是一支以美国达拉斯为基地的「斗阵特攻」（Overwatch）电子竞技队伍。

李义锡说：「身为亚裔在这里很可怕的。」22岁的他在达拉斯燃料队的昵称是「无畏」（Fearless）

「人们一直找我们麻烦，甚至一直对着我们咳，他们会刻意对我们咳。他们会一边笑，一边对我们飙脏话。」

「这里的种族歧视不是在开玩笑。」

根据美国加州大学仇恨与极端主义研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）最近一份报告，即使整体仇恨犯罪下降7%，全美各地16大城市针对亚裔仇恨犯罪在去年几乎成长两倍，从49起增加到122起。

李义锡表示，他在达拉斯碰到的种族歧视迫害情况「几乎天天上演」，不但「很可怕」，也很「严重」。

他说，人们在路上会趋前，飙骂种族歧视字眼。不过，李义锡说，3年前，他在洛杉矶时，可以很和平地在美国生活。

「我不觉得那时候我们有这样的问题。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP