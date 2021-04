身为亚裔在美遭歧视经验 韩国电竞选手：很可怕

广告 继续浏览后续

(法新社旧金山8日电) 一名年轻旅美韩国电竞选手描述他在德州遭遇「难以形容」种族歧视经验的影片,在社群网站上疯传。

过去一年来,美国仇恨亚裔暴力事件激增,维权人士将此归咎于前总统川普(Donald Trump)的言论,尤其是他一再将2019冠状病毒疾病(Covid-19 )说是「中国病毒」(China virus)。

效力达拉斯燃料队(Dallas Fuel)的韩国电竞选手李义锡(Lee Eui-seok,音译)在串流平台Twitch的一段问答短片中,讲到这是他头一回在美经历到这样的种族歧视。。达拉斯燃料队是一支以美国达拉斯为基地的「斗阵特攻」(Overwatch)电子竞技队伍。

李义锡说:「身为亚裔在这里很可怕的。」22岁的他在达拉斯燃料队的昵称是「无畏」(Fearless)

「人们一直找我们麻烦,甚至一直对着我们咳,他们会刻意对我们咳。他们会一边笑,一边对我们飙脏话。」

「这里的种族歧视不是在开玩笑。」

根据美国加州大学仇恨与极端主义研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)最近一份报告,即使整体仇恨犯罪下降7%,全美各地16大城市针对亚裔仇恨犯罪在去年几乎成长两倍,从49起增加到122起。

李义锡表示,他在达拉斯碰到的种族歧视迫害情况「几乎天天上演」,不但「很可怕」,也很「严重」。

他说,人们在路上会趋前,飙骂种族歧视字眼。不过,李义锡说,3年前,他在洛杉矶时,可以很和平地在美国生活。

「我不觉得那时候我们有这样的问题。」(译者:刘淑琴/核稿:陈政一)

© 2021 AFP