身家逾130亿美元 捷克首富卡尔纳直升机坠毁丧生

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（法新社布拉格29日电） 捷克首富卡尔纳（Petr Kellner）的发言人今天表示，卡尔纳在美国阿拉斯加州死于直升机坠毁，享年56岁。捷克媒体报导，他当时正搭乘直升机展开滑雪之旅。

捷克派富集团（PPF Group）发言人特卡德尔佐娃（Jitka Tkadlecova）告诉法新社：「我们深感遗憾宣布，派富集团创办人暨大股东卡尔纳先生，27日在阿拉斯加山脉（Alaska Range）的直升机坠毁悲剧中丧生。」

特卡德尔佐娃也指出，正在调查这起意外的肇因，共有5人死于这起意外；卡尔纳的丧礼将只有少部分家属参与。

卡尔纳以贩卖影印机起家，他在前捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）共产政权垮台两年后，于1991年创立派富集团。

派富集团版图涵盖金融、电信、工程及保险，在全球雇有9万4000名员工，全球资产价值达440亿欧元，旗下公司包括在中国有广泛业务的非银行消费信贷机构捷信集团（Home Credit）。

根据富比世（Forbes）杂志，卡尔纳2020年财富为2930亿捷克克朗，相当于132亿美元（约新台币3776亿元）。

© 2021 AFP