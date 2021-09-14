身边人士有人染疫 蒲亭自主隔离

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（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染率居高不下之际，克里姆林宫今天表示，总统蒲亭（Vladimir Putin）身边核心成员有人确诊，蒲亭将自主隔离。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者，蒲亭十分健康，并已接受筛检。但培斯科夫未说明检查结果。

蒲亭原定前往塔吉克首都杜桑贝（Dushanbe），参加本周稍晚一场区域峰会。但他已透过电话告诉塔吉克总统拉赫蒙（Emomali Rakhmon）自己无法亲自赴会。

根据克宫声明：「蒲亭表示，鉴于身边人士出现冠状病毒案例，他将自主隔离一段时间。」

俄国当局自疫情之初即采取特殊措施来保护蒲亭，外国领袖、记者与官员都被要求在接触蒲亭前得先自主隔离。蒲亭也已接种俄国本土研发的「卫星-V」（Sputnik V）疫苗。

蒲亭昨天曾与叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）会面，并曾接见结束东京帕运返国的俄国选手。

俄国属于疫情重灾国，根据法新社统计，俄国累计确诊数高居全球第5。尽管在俄国不难接种疫苗，感染数字还是压不下来。

截至今天为止，俄国累计确诊717万6085例、19万4249人病故，死亡人数居欧洲之冠。

© 2021 AFP