躲避军政府 缅甸医护秘密医治染疫反抗军

（法新社缅甸克耶邦27日电） 一群缅甸医护人员躲避军政府，秘密轮班开设一处诊所，替感染COVID-19的病人与反抗军治疗，所需药品则须瞒过军事岗哨，偷偷运送过来。

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他们的行囊里塞满物品，随时准备逃离。这群医护人员发现，自今年2月军政府发动政变以来，民间掀起公民不服从运动，而他们俨然站在第一线。根据当地监察团体统计，当局打压异议分子已经造成超过1300人丧生。

人权团体表示，民间对政府机构发起杯葛，导致许多医院缺少人手，许多参与抗争活动的医护人员遭到逮捕及杀害。

化名艾奈（Aye Naing）的医护人员表示，政变发生后，她很快自公立医院离职，并于6月自愿前往缅甸东部克耶邦（Kayah）工作。军政府与反政变武装人士屡次在这里爆发冲突。

她在一处废弃学校里搭建的诊所内，接受法新社访问表示：「每当战斗开始，我们必须逃走，跑到丛林里躲起来。」这所学校因为附近德莫索镇（Demoso）发生战事而被废弃。

缅甸今年6、7月爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，每日新增确诊病例数攀升至4万。军政府表示，最进疫情已有缓和，每日确诊数下降至150例，Omicron变异株也尚未在缅甸现踪。

然而，由于公卫体系破败，缅甸可以检测的筛检样本数有限。

根据联合国难民机构统计，克耶邦有约8万5000人因为暴力冲突流离失所，许多人暂居在极为容易爆发疫情的拥挤难民营。

艾奈表示，她绝大多数病人都是这些失去家园的家庭，以及当地人民防卫部队（People's Defense Force）的战士。这些战士在缅甸各地出现，挺身对抗军政府。

她说：「我听说这个区域没有太多医师和医护人员，而村民需要帮助。因此，我决定来到这里，试图取得部分医疗补给。」

她的团队利用简陋工具替村民筛检，检验结果阳性的人会拿到乙醯胺酚（Acetaminophen）或维他命，也是这里仅有的药品。

获得捐赠的氧气必须谨慎使用，因为重新填充氧气瓶必须到最近的大城镇，沿途需要通过多个军事岗哨。

每次换班后，艾奈脱掉塑胶防护衣与口罩，进行消毒，准备下次轮班再用。

根据互动地图的Insecurity Insight、医生人权组织（Physicians for Human Rights）与约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）发布报告，政变发生后的6个月内，缅甸有190名医护人员被捕，25人惨遭杀害。

但艾奈表示，「父母的支持使我坚强。我父亲尽他所能把药品送来」，她不会离开。

© 2021 AFP