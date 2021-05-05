车厂Stellantis创造营收成长 晶片短缺仍伤产量

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（法新社巴黎5日电） 全球汽车业巨擘Stellantis今天公布，第一季营收强劲成长。尽管生产作业仍受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，且全球车用晶片短缺影响产量，Stellantis仍创造佳绩。

Stellantis由法国车厂宝狮雪铁龙（Peugeot-Citroen）和欧美车厂飞雅特-克莱斯勒（Fiat-Chrysler）合并组成，集团第一季营收成长14%至370亿欧元（约新台币1兆2432亿元），总体出货量增长11%至156万7000辆车。

Stellantis在声明中表示，营收成长反映出「消费者需求强劲和零售销售组合奏效」。而去年同期因疫情大停工，今年第一季产量本应更强劲反弹，但遭到半导体短缺因素抵销。

Stellantis说，晶片缺货造成第一季产量比原计画少了19万辆或11%。

Stellantis财务长巴默（Richard Palmer）在声明中指出：「我们合并后的首季，即2021年第一季，营收表现强劲。尽管全球半导体危机带来不利因素，我们多元化的品牌群，仍促成销量成长、定价优势及更好的产品组合。」

不过Stellantis警告，第二季表现「将比第一季差，今年下半年才会有一些改善」。而展望全年，半导体短缺的冲击，能见度仍「有限」。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP