车祸伤后积极复健 老虎伍兹发布练球影片
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（法新社洛杉矶21日电） 高尔夫球偶像球星老虎伍兹（Tiger Woods）9个月前在美国加州发生车祸腿部受伤，可能危及职业生涯。他今天在社群网站发布自己击球的影片，展现复原进度。 伍兹在推特（Twitter）上发布的影片，附上简洁有力的标题「进步中」。 45岁的伍兹在片中看来轻松写意，他身穿短裤，右腿还穿着压力袜。今年2月，生涯拿过15座大赛冠军的伍兹，开着休旅车行经洛杉矶郊区时发生意外，当时他的右腿受到重伤。 伍兹的伤势，让人对他的职业生涯前景感到担忧。因此他发布这支影片后，球迷和记者疯狂按赞、回文和转推。 伍兹先前已有过从危及职业生涯伤势复原的经验。他2017年接受脊椎融合手术，2018年重返高球场比赛，并在2019年赢得生涯第5座美国名人赛（The Masters）冠军，那也是他生涯第15度在大赛夺冠。
多年来，伍兹为了延续职业生涯，曾多次接受背部、膝盖的手术。今年2月出车祸时，他也尚未从另一个减轻背痛的疗程复原。 根据洛杉矶郡警察局对这起车祸的调查结果，伍兹的车之所以冲出路面并翻了好几圈，是因为车辆在「不安全」的速度下行驶，当时他的车速几乎是速限45英里（72公里）的2倍。 伍兹4月在Instagram的发文中表示，自己的复原进度缓慢。 本月稍早，有人在推特上发了一张伍兹没用拐杖走路的照片。 伍兹在专注复健之际，始终保持低调。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）
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