车祸伤后积极复健 老虎伍兹发布练球影片

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（法新社洛杉矶21日电） 高尔夫球偶像球星老虎伍兹（Tiger Woods）9个月前在美国加州发生车祸腿部受伤，可能危及职业生涯。他今天在社群网站发布自己击球的影片，展现复原进度。 伍兹在推特（Twitter）上发布的影片，附上简洁有力的标题「进步中」。 45岁的伍兹在片中看来轻松写意，他身穿短裤，右腿还穿着压力袜。今年2月，生涯拿过15座大赛冠军的伍兹，开着休旅车行经洛杉矶郊区时发生意外，当时他的右腿受到重伤。 伍兹的伤势，让人对他的职业生涯前景感到担忧。因此他发布这支影片后，球迷和记者疯狂按赞、回文和转推。 伍兹先前已有过从危及职业生涯伤势复原的经验。他2017年接受脊椎融合手术，2018年重返高球场比赛，并在2019年赢得生涯第5座美国名人赛（The Masters）冠军，那也是他生涯第15度在大赛夺冠。