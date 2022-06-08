车祸右腿伤未痊愈 老虎伍兹退出美国公开赛

（法新社洛杉矶7日电） 高球名将老虎伍兹（Tiger Woods）今天宣布将不会参加下周在布鲁克莱恩（Brookline）举行的美国公开赛，因为去年自撞车祸造成右腿严重受伤后仍需多点时间休息恢复。

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拥有15座大赛冠军的老虎伍兹上个月参加美国PGA锦标赛，但因为脚伤关系，他选择在第3轮之后退赛。 老虎伍兹发推文表示：「我之前已通知（主办单位）美国高尔夫协会（USGA），我不会参加美国公开赛，因为我的身体需要更多时间强壮起来，才能应对高尔夫大满贯赛。」

老虎伍兹也表示，他仍计划参加7月14日开始、在圣安卓（St Andrews）登场的英国公开赛。

46岁的老虎伍兹2021年2月发生自撞车祸，进行右腿修复手术后，于今年4月惊喜回归美国名人赛。 老虎伍兹在奥古斯塔国家高球俱乐部（Augusta National Golf Club）晋级名人赛决赛，然后在南丘乡村俱乐部（Southern Hills Country Club）登场的PGA锦标赛中，于第3轮打出职业生涯第3糟糕的大满贯赛单轮成绩后，退出比赛。

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