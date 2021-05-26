车祸后已脱复健鞋 老虎伍兹勉励抗癌女童

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（法新社洛杉矶25日电） 美国佛罗里达州一名抗癌女童日前巧遇高球巨星老虎伍兹，并将两人合照张贴在影音社群平台Instagram上，可见今年2月遭遇重大车祸的伍兹虽仍拄着拐杖，不过已脱下复健鞋。

伍兹（Tiger Woods）今年2月在加州发生重大自撞车祸，造成腿部严重受伤。10岁女童裴隆涅（Luna Perrone）张贴的照片中显示满脸笑容的伍兹拄着拐杖，右脚虽穿着压力袜，但没穿复健鞋。

裴隆涅在Instagram个人档案中自称是「一个坚强对抗伊文氏肉瘤（Ewing's Sarcoma，罕见骨癌）的女孩」和「足球传奇」。

她在Instagram贴文写道：「我周末在足球场巧遇老虎伍兹，有机会与他短暂交谈！」

「他要我『保持坚强』，而这一直是我的目标！身心都要保持坚强，并鼓励其他人也这么做。不论你正在经历什么事，你一定办得到！」

生涯囊括15座大赛冠军的伍兹4月在Instagram贴文表明自己一直在持续康复中，但进度缓慢。

警方表示，伍兹2月间驾驶休旅车发生意外时，当下车速几乎超过合法速限的2倍，车子失控并翻滚数圈，导致他右小腿和脚踝粉碎，经数小时修复手术并住院数周后，今年3月返回佛州住家。

莱德杯（Ryder Cup）美国队长史崔克（Steve Stricker）上周表示，他希望伍兹能恢复良好，才能在今年9月于威斯康辛州呼啸峡球场（Whistling Straits ）举办的这项美欧对抗赛中担任副队长。

© 2021 AFP