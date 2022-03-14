车诺比厂复电 乌克兰盼核厂周遭设非军事保护区

（法新社基辅13日电） 基辅（Kyiv）能源官员今天说，受俄军围困的乌克兰车诺比（Chernobyl）核电厂已经恢复电力，并呼吁国际协助保护乌克兰核电设施，在厂址周遭设立非军事保护区。

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车诺比核电厂在俄军入侵乌克兰的第一天就被攻陷。乌克兰9日表示，车诺比核电厂已被断电。不过，国际原子能总署（IAEA）当时表示，这对安全不会有严重冲击。

乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）在声明中表示：「今天多亏（乌克兰能源）专家十分努力，我们的核能工程师及电工人员成功让车诺比核电厂的电力恢复。」

他还说：「我们乌克兰的能源工程师冒着生命与健康危险，得以避免一场可能危及整个欧洲的核灾风险。」

车诺比核电厂曾于1986年发生核灾，不但夺走数百条人命，放射性污染还向西方扩散到整个欧洲。

俄军也在本月4日炮击并夺下欧洲最大核电厂札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，引发了火灾，更让欧洲警觉可能会发生核灾。

俄罗斯工程师本周稍早也抵达札波罗热核电厂检查辐射值。

加卢申科在声明中再次呼吁国际社会协助保护乌克兰的核能设施，并在方圆30公里设置非军事保护区。

他说：「现在迫使敌军远离我们的核电厂极为重要。」

国际原子能总署一再表示担心核电厂员工在俄军守卫下的工作状况。车诺比核电厂目前还有已除役的反应炉和放射性核废料。目前仍有2000多名员工在厂区工作，核电厂必须持续管理以防再度发生核灾。（译者：纪锦玲）

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