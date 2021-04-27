车诺比核灾35周年 乌克兰呼吁全球合作确保核安

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（法新社车诺比26日电） 乌克兰核电厂车诺比（Chernobyl）核灾35周年之际，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼吁国际社会携手合作确保全球核能安全，避免车诺比事件重演。

泽伦斯基今天造访车诺比核泄禁区（exclusion zone）并发表演说。当年苏联在事故现场周围30公里划设禁区、撤离所有居民，预计其后几千年都不宜人居。

泽伦斯基在演说中表示：「我们的任务就是尽一切可能来提升安全与强化安全，期能在未来避免及永不再犯类似错误。」

在首都基辅，宗教领袖与身穿军服的老兵在纪念仪式献上花束。这些老兵当年在事故发生后立即投入善后工作。

泽伦斯基说：「历史无法倒转。」「因此今天的车诺比是个共同挑战，也是未来核厂安全的共同责任。」

1986年4月26日，车诺比第4号反应炉在安全测试期间发生爆炸，约30人在爆炸中丧命。

但在核灾过后数年间，数以千计民众因辐射伤害而死亡，不仅乌克兰，影响范围还包括以北的白俄罗斯与以东的俄罗斯，均受到严重的核污染。

乌克兰政府表示，在此之后的2万4000年，这个地区恐怕都不适合人类居住。但近年来却有非常多游客来到这里，基辅当局希望向联合国教科文组织（UNESCO）申请列入世界遗产（World Heritage Site）。

泽伦斯基在今天的演说中，重申他转型「禁区」的雄心，盼能让其成为观光景点，同时也是环境保护区。

他说：「我们今天的目标是赋予禁区…『重生』的意义。」（译者：陈怡君）

© 2021 AFP