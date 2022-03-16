车诺比核电厂一度断电 改由白俄罗斯电网供电

（法新社基辅16日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，1986年曾发生全球最严重核灾的车诺比核电厂（Chernobyl）旧址供电问题备受瞩目。白俄罗斯地方当局今天表示，目前是由白俄供电给这座核电厂。

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根据乌克兰当局，核电厂14日在俄军损毁电力线路后断电，但国际原子能总署（IAEA）当天稍晚表示，已接获外部电力恢复的消息，相关单位正在把这座设施重新连上电网。

白俄罗斯能源部在戈麦州（Gomel）的Telegram页面上张贴声明称：「现已完全恢复对车诺比核电厂供电。目前电力是由白俄罗斯电网提供。」

声明并引述当地监控单位表示，核电厂周边辐射值仍在正常范围。

法新社无法连上白俄罗斯能源部网站。

车诺比核电厂位于乌克兰靠近白俄罗斯的边界，1986年爆炸事故造成数百人丧生，辐射尘在欧洲四处飘散。

车诺比核电厂的反应炉已经退役，被封在巨大的钢铁混凝土石棺中，但仍需要电力来让安全系统运作，包括用过核燃料（spent nuclear fuel）储放设施的冷却系统。

但国际原子能总署本月稍早表示，由于现在与1986年事故已相隔一段时间，冷却池的热负荷与容量「足以有效排热，毋须供电」。

© 2022 AFP