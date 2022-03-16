车诺比核电厂员工遭挟持3周 反应炉安全引发疑虑

（法新社巴黎16日电） 乌克兰北部车诺比核电厂约百名人员在武装警卫戒护下维护电厂，他们身心俱疲，毁损反应炉安全引发疑虑。俄罗斯军队入侵乌克兰不到数小时就占领了车诺比，他们已经遭挟持3周。

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俄军占领车诺比（Chernobyl）电厂时，这些又累又饿的工作人员正在上夜班。车诺比核电厂1986年发生史上最严重核子反应炉爆炸核电厂事故。

亲属和同事告诉法新社，这些工作人员不能回到附近斯拉夫蒂奇市（Slavutych）的家中，斯拉夫蒂奇就是在车诺比核灾后专为容纳电厂员工建造的城市。

一名技工的妻子表示：「他们身心俱疲。」这名技工和其他现场工作人员一样只能透过电话和外界联系。

「他们觉得没人关心他们，不但俄罗斯政府不关心，乌克兰政府也不关心。」她还说，他们一天只有份量不多的两餐。

「他们可以冲澡，但没肥皂没洗发精，不能刷牙、不能换衣服也不能洗衣服。没有药物供应。他们睡在地板上，桌上或椅子上。」

法新社报导，包括保全等大约100人被囚禁在现场。

目前还不清楚俄军占领车诺比的原因，核电厂内毁损的反应炉已经以水泥、铅块做成的石棺覆盖，受到严密监控。

2017年，车诺比核电厂成为据信源自俄罗斯网军发动大规模攻击行动的数个乌克兰目标之一，当时辐射监控系统一度被断线。

© 2022 AFP