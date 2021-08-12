转会法甲圣杰曼受热烈欢迎后 梅西首次参加训练

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（法新社巴黎12日电） 在历经热烈欢迎和喧腾亮相会后，足球巨星梅西（Lionel Messi）今天参加他在法甲足球联赛巴黎圣杰曼队（PSG）训练基地的第一次训练。

这位34岁的前西甲豪门巴塞隆纳（FC Barcelona）球星从7月代表母国阿根廷拿下美洲杯（Copa America）冠军后，至今还未下场踢球，他今天以一些简单体能训练，展开在新东家圣杰曼的首次训练。

梅西昨天在圣杰曼主场王子公园体育场（Parc des Princes）亮相时说，「我已经将近一个月没上场了，我需要在体能上做好准备，我希望能尽快准备好，因为我等不及要踢球了」。

法新社报导，梅西身穿圣杰曼球衣首次上场比赛的时间可能不会太快，肯定不会是在圣杰曼教头波切提诺（Mauricio Pochettino）率领球队于史特拉斯堡（Strasbourg）参加法甲赛事的本周末。

梅西在与圣杰曼签署两年合约并有续约一年的选择权后表示，「我无法告诉大家，我的第一场比赛将在何时，但我可以告诉你们，我迫不及待想开始了，我希望它尽快来到」。

此外，圣杰曼透露，已利用旗下虚拟货币向梅西支付了签约奖金，这个名为$PSG Fan Tokens的虚拟货币原本售价为每个2欧元（约新台币65元），目前每个交易价格已超过30欧元（约新台币978元）。

圣杰曼并未交代给了梅西多少$PSG Fan Tokens虚拟货币。

© 2021 AFP