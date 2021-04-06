软银砸805亿 收购AutoStore四成股权

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（法新社东京6日电） 日本软体银行集团（Softbank）和挪威仓储自动化技术公司AutoStore表示，软银同意将以28亿美元（约新台币805亿元）收购AutoStore的40%股权。

根据这两家公司5日发出的声明，这项协议评估的价值为77亿美元。AutoStore以减少仓储所需空间的立方体系统闻名，公司在35个国家地区部署2万个机器人，客户包括运动品牌彪马（Puma）和工业巨擘西门子（Siemens）。

软银近年对科技界的新创公司与知名大厂投资毫不手软，范围从人工智慧到生技产业应有尽有，收购AutoStore股份只是最新力作。

软银集团创办人孙正义说：「我们将AutoStore视为一项基础技术，有助世界各地企业以迅速且具成本效益的方式完成物流作业。」

他还说，两家公司将携手合作「积极在各终端市场和地区扩展」。

AutoStore执行长利尔（Karl Johan Lier）表示，他的公司希望在软银支持下，在亚太市场茁壮成长。

软银这项交易料于本月完成，但美国私募股权投资公司Thomas H. Lee Partners仍将是Autostore的大股东。

© 2021 AFP