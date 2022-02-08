软银Q3净利仅290亿日圆 安谋出售辉达案破局

（法新社东京8日电） 日本软银集团今天公布最新财报，由于旗下愿景基金（Vision Fund）的科技类投资组合表现失利，去年10至12月的一季净利只有290亿日圆（新台币70亿元）。

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软银集团（SoftBank Group）另宣布，旗下英国晶片设计公司安谋（ARM）出售给美国辉达公司（Nvidia）的交易破局，因为受到市场竞争疑虑相关「重大监管挑战」阻碍，软银现在打算让安谋进行首次公开募股（IPO）。

美国当局提告寻求阻挡辉达收购安谋，加上英国和欧洲对这桩庞大的交易案启动调查后，辉达放弃收购行动。

从电信公司转型为投资巨擘的软银公布，现行会计年度第3季净利290亿日圆。这远低于前一年度同期净利1.17兆日圆，当时因为科技股大涨，带动软银净利大增。

不过，由于软银社长孙正义大力投资的一类科技公司成长动力仰赖借贷，而美国又预料将升息，导致这些公司近几个月股价受到重创。

除此之外，软银面临的挑战还包括投资的中国叫车服务公司滴滴出行遭北京监管当局安全审查，去年6月30日在纽约证券交易所挂牌上市，仅5个多月即因国家安全理由，被迫主动申请下市，第3季亏损多达47亿美元。

软银单一最大投资部位中国电商巨擘阿里巴巴，近几个月股价也重挫，有报导指出孙正义可能考虑抛售部分持股。

© 2022 AFP