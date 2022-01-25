轻取捷克女将 美国好手基斯晋级澳网4强

（法新社墨尔本25日电） 气势如虹的美国好手基斯（Madison Keys）今天在澳洲网球公开赛击败上届法网女单冠军、捷克女将卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），2015年来首度闯进澳网4强赛。

广告 继续浏览后续

世界排名第51的非大会种子基斯在墨尔本拉佛球场（Rod Laver Arena），以6比3、6以2轻取在炎热高温中苦苦挣扎的卡雷茨科娃。

基斯下一役将迎战世界排名第一的地主球后巴蒂（Ashleigh Barty）或大会第21种子、同胞选手皮古拉（Jessica Pegula），争夺决赛门票。

基斯说：「这对我来说意义重大。去年真的是很艰难的一年。」

「我和我的团队竭尽所能，在休赛期间重整旗鼓，把注意力放在新赛季，重新开始，真正从零开始，不再担心去年。」

「哇，到目前为止一切顺利。我为自己感到自豪。」

这是基斯继2015年后第2度闯进澳网4强，她当时在4强赛败给最终封后的美国名将小威廉丝（Serena Williams）。

基斯谈到自己为何比卡雷茨科娃「耐热」时表示：「我夏天时在奥兰多训练，我想那是全世界夏季最热的地方。」

「我已经很习惯了，因为我一直在那样的环境下训练，我想这对我来说绝对是额外的优势。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP