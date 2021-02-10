轻取2019美网冠军 谢淑薇挺进澳网女单第3轮

广告 继续浏览后续

（法新社墨尔本10日电） 谢淑薇今天在澳网以直落二击败2019年美国网球公开赛女单冠军安德里斯库，挺进这场年度首场大满贯赛事的女单第3轮。

网坛年度首场大满贯赛事澳洲网球公开赛（Australian Open）今天持续在澳洲墨尔本进行，世界排名71的谢淑薇在女子单打次轮比赛，对上世界排名第9的加拿大女将安德里斯库（Bianca VanessaAndreescu），两人曾在2019年的奥克兰女网赛4强战交手过1次，当时谢淑薇遭直落二击败。

今天比赛开打后，谢淑薇两保、两破，迅速取得4比0领先，之后3局双方各自保发，谢淑薇仍以5比2领先。第8局谢淑薇的发球局虽被破，但她在第9局随即回破，先以6比3拿下第1盘。

第2盘的比赛，谢淑薇在第2局率先破了对手发球局，前4局打完以3比1领先。第5局谢淑薇的发球局虽被破，但她在第6局立即回破，取得4比2领先。之后谢淑薇在保发后，又破发成功，以6比2再拿下第2盘。

谢淑薇今天以直落二赢球闯进第3轮，接下来在32强战将对上美国名将大威廉丝（Venus Williams）与义大利女将艾拉妮（Sara Errani）之战的胜方。

大威廉丝曾贵为球后，拿过5次温布敦网球赛、2次美国网球公开赛，共7次大满贯女单冠军，也曾获得14座大满贯女双冠军、2座大满贯混双冠军。艾拉妮则是拿过5座大满贯冠军。

© 2021 AFP