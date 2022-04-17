载运750吨柴油 赤道几内亚油轮突尼西亚水域沉没

（法新社突尼西亚加贝斯16日电） 载运750吨柴油从埃及驶往马尔他的一艘赤道几内亚共和国籍油轮，今天在突尼西亚东南岸领海沉没，但突尼西亚官员表示，可能得以避免发生大规模燃油外泄事故。

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当局表示，Xelo号油轮上船员于15日晚发出求救讯号，因天候恶劣寻求进入突尼西亚水域避难，其后于16日早上在加贝斯湾（Gulf of Gabes）沉没。

突尼西亚环境部长奇哈维（Leila Chikhaoui）表示，情势已获得控制。奇哈维16日前往加贝斯港协助指挥因应作业。

奇哈维告诉法新社：「我们认为船身仍密不透水，目前没有泄漏情况。」

她表示，「我们认为我们能动用的手段，将可让我们防止事故失控」，并称倘若有必要，政府将会毫不犹豫请求外国伸援。

加贝斯地方法院表示，已针对这起事故展开调查。法院发言人卡瑞（Mohamed Karray）表示，油轮发出求救讯号后，「今天早上在突尼西亚领海沉没」。

根据船舶追踪网站vesseltracker.com，Xelo号油轮长58公尺，宽9公尺。突尼西亚环境部表示，它在加贝斯湾离岸约7公里水域开始进水并淹没轮机室。突尼西亚当局已撤离油轮上7名船员。

© 2022 AFP