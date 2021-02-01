辉瑞与BioNTech再增7500万剂疫苗给欧盟

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（法新社柏林1日电） 美国辉瑞药厂与德国生技公司BioNTech今天表示，将加速向欧洲联盟（EU）配送2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，并承诺再额外提供高达7500万剂的疫苗给欧盟。

辉瑞（Pfizer）与BioNTech发表声明说：「辉瑞与BioNTech继续力拚从2月15日起的当周提高交货量，以确保我们将在首季提供依我们合约承诺的完整疫苗数量，并且在第2季再额外提供高达7500万剂的疫苗给欧盟。」

欧盟已订购辉瑞与BioNTech研发的Comirnaty疫苗共6亿剂。

欧盟施打疫苗的行动进展迟缓，在民怨逐渐升高之际，德国总理梅克尔（Angela Merkel）将与疫苗制造商召开全国会议。两家药厂在会前发表这项联合声明。

预计出席这场会议的辉瑞与BioNTech表示，改善他们的产能将使他们加快供给。

两家药厂所指的改善产能，包括辉瑞在比利时北部皮尔斯（Puurs）的工厂完成整修，它们说：「现在我们又恢复原先的疫苗交货计画。」

与此同时，BioNTech位于德国马堡市（Marburg）的工厂已取得本月开始生产的许可。这两家药厂的欧洲供应伙伴已扩大至13家。

辉瑞与BioNTech在1月中曾宣布，由于位于皮尔斯的工厂有整修必要，疫苗将延迟出货。欧盟各国为此跳脚。（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP