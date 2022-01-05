辉瑞与BioNTech再携手 研发带状疱疹mRNA疫苗

（法新社柏林5日电） 德国生技公司BioNTech与美国辉瑞大药厂合作研发出COVID-19疫苗，两家公司今天表示，将运用相同的信使核糖核酸（mRNA）技术，来为俗称皮蛇的带状疱疹研发疫苗。

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BioNTech与辉瑞（Pfizer）在联合声明中表示，它们已签署合伙合约，目标是在2022年下半年开始临床试验。

BioNTech执行长暨共同创办人吴沙忻（Ugur Sahin）表示：「这项合作旨在运用两家公司的专业和资源，来研发对抗带状疱疹的新mRNA疫苗。」

mRNA技术在辉瑞和BioNTech研发的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗首度亮相，这款疫苗在2020年底成为西方国家批准的第一支COVID-19疫苗。

美国莫德纳药厂（Moderna）研发的COVID-19疫苗也是使用mRNA技术。

mRNA疫苗是把含有病原体关键部位编码的遗传分子送进人体细胞，藉此激发免疫反应。科学家认为，mRNA疫苗可以大大改变人类对抗多种疾病的态势。

mRNA疫苗研发时间也比传统疫苗短。辉瑞与BioNTech的COVID-19疫苗从研发到监管单位批准，花费时间不到一年。

BioNTech也在世界卫生组织（WHO）、非洲疾病管制暨预防中心（Africa Centers for Disease Control and Prevention）和欧洲联盟（European Union）支持下，研发对抗疟疾的mRNA疫苗，预计2022年底展开试验。

带状疱疹为全球常见疾病，是由引起水痘的潜伏病毒再度活化所致。它会引发剧痛和群聚皮肤水泡，还有颜面瘫痪、失聪或失明等罕见案例。

目前已有获得批准的带状疱疹疫苗，但辉瑞与BioNTech表示，希望研发出效力和耐受性更好的改良疫苗。

© 2022 AFP