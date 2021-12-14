辉瑞口服抗疫药物报佳音 住院死亡减近9成

（法新社华盛顿14日电） 美国辉瑞大药厂（Pfizer）今天表示，辉瑞的口服抗病毒药物Paxlovid经临床试验证实，高风险民众若在COVID-19症状出现头几天服用，住院和死亡将减少近9成。这是以2200多人为基础进行试验所得到的结果，并支持上月公布的初步试验结果。辉瑞还说，Paxlovid似乎对COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株也有效。

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辉瑞执行长博尔拉（Albert Bourla）在声明中表示：「这项消息进一步证实，我们的口服抗病毒候选药物若经授权或核准，可能对许多人的性命带来有意义的影响。」

博尔拉还说，Paxlovid可以「拯救人命」。

根据辉瑞公司，这项试验显示，感染COVID-19的高风险成人若在症状开始3天内服用Paxlovid，住院需求可减少89%，5天内服用则可减少88%。

根据辉瑞声明，实验室数据显示，Paxlovid似乎也能有效治疗感染Omicron变异株的患者。

博尔拉说：「我们有信心若经授权或核准，这种候选药物可成为帮助平息大流行的关键工具。」

© 2021 AFP