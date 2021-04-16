辉瑞执行长：一年内追加第3剂疫苗可能必要

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（法新社华盛顿15日电） 辉瑞（Pfizer）执行长博尔拉（Albert Bourla）在今天播出的专访中表示，接种辉瑞&BNT的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，「很可能」一年之内还要打第3剂，才算完整。

法新社报导，博尔拉说每年接种疫苗来预防新型冠状病毒，很可能是必要的作法。他在4月1日录制的CNBC 节目专访中说：「我们要看是怎样的顺序，需要什么样的接种频率，这些仍待观察。」

「一个可能情况是，需要施打第3剂，可能需在6到12个月后补打，之后就是每年都要接种，但这些尚待确认。」他并说抑制易受病毒感染的群体人数极为重要。

研究人员目前并不清楚，新型冠状病毒疫苗提供的防护力能持续多久。

辉瑞药厂本月稍早公布的一项研究指出，辉瑞疫苗对抗新型冠状病毒的防护力达91%以上；对于COVID-19的重症患者，在施打第2剂之后，防护效力达95%以上。但研究人员说，需要有更多的数据，才能决定6个月之后的防护力能否维持。

辉瑞与德国生技公司BioNTech共同研制的COVID-19 疫苗，目前在欧美的接种作业扮演要角。辉瑞2月间宣布，公司正在测试追加第3剂施打是否更能对抗变种病毒。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP