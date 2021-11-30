辉瑞执行长：已开始研发防Omicron疫苗

（法新社纽约29日电） 美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）执行长博尔拉今天说，辉瑞已开始研发专门针对新变异株Omicron的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，以防现有疫苗对最新变异株无效。

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博尔拉（Albert Bourla）告诉美国财经媒体CNBC，辉瑞26日开始测试目前疫苗对Omicron变异株的效果。南非最早通报发现Omicron变异株，让各界再度担忧全球将掀起新的COVID-19疫情。

世界卫生组织（WHO）今天警告，Omicron对全球构成「很高」的风险。

博尔拉说：「我不认为测试结果会是疫苗没有保护力。」他认为，测试结果可能显示既有疫苗提供的「保护力较少」，这将代表「我们必须研发新疫苗」。

娇生集团（Johnson & Johnson）今天也表示：「正在研究专门针对Omicron变异株的疫苗，将在必要时研发。」

另一家主要COVID-19疫苗制造商莫德纳（Moderna Inc.）26日曾表示，正研发针对新变异株的加强针。

博尔拉认为，现在的情势和今年稍早很像，当时各界担忧先前的疫苗配方可能对Delta变异株无效，因此辉瑞与德国生技公司BioNTech在95天内研发出一款疫苗，但这个版本最后没有用到。

博尔拉说，目前的疫苗对防范Delta「非常有效」；他还说，辉瑞与BNT预计2022年能生产40亿剂疫苗。

博尔拉表示，他也很有信心，最近辉瑞公布的抗病毒药物，可作为感染突变变异株的疗法，包括Omicron在内。

在出现症状的3天内，让新感染的高风险患者服用辉瑞药物，显示住院率或死亡率降低近90%。

© 2021 AFP