辉瑞执行长：Omicron疫苗拟3月问世

（法新社纽约10日电） 美国辉瑞大药厂（Pfizer）执行长博尔拉（Albert Bourla）今天表示，针对Omicron变异株的COVID-19疫苗预计将于3月准备就绪。

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博尔拉告诉美国财经媒体CNBC，随着COVID-19（2019冠状病毒疾病）染疫人数不断攀升，包括感染Omicron变异株的病例中，出现大量已接种疫苗仍确诊的「突破性感染」，各国政府对这款疫苗兴趣浓厚，辉瑞目前已开始生产。

博尔拉说：「这款疫苗将于3月准备就绪。我不知道我们是否会需要它，也不晓得这款疫苗是否会被拿来使用，以及如何使用。」

博尔拉说，当前的两剂疫苗加一剂加强针计画，已为Omicron对健康的严重影响提供了「适切」的保护。

不过，直接针对Omicron变异株的疫苗，可以用来预防突破性感染。Omicron变异株虽具高度传染力，但感染者大多为轻症或无症状。

博尔拉说，对大多数人来说，COVID-19疫苗最终可能成为每年必须注射一次的疫苗，而一些高风险族群可能有资格更频繁地接种疫苗。

美国制药厂莫德纳（Moderna Inc）执行长班塞尔（Stephane Bancel）今天接受CNBC访问时表示，公司正在研发一款加强剂，能对抗Omicron和今年秋季将出现的新变异株。

班塞尔说：「我们必须谨慎以对，试图保持领先，而不是落后于病毒。」（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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