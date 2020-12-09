辉瑞疫苗初期供应恐不足 川普下令美国人优先施打

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（法新社华盛顿8日电） 美国两卫生主管单位排定日程将对辉瑞大药厂疫苗进行数据审查及讨论紧急使用授权许可。对疫苗在初期可能供应不足，美国总统川普今天签署行政命令，要确保美国人民优先接种。

美国总统当选人拜登（Joe Biden）也敦促国会应紧急通过拨款，否则民众还要等更久才能等到疫苗施打。

这支疫苗由美国辉瑞大药厂（Pfizer）与德国科技公司BioNTech共同研发，分两剂施打。美国食品暨药物管理局（FDA）官员指出，这支疫苗高度有效，在第2剂施打至少7天后，能防止2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）的预防接种谘询委员会（ACIP）将于11日开会，对辉瑞&BNT疫苗所提数据资料进行审查。

而美国CDC相关委员会会议之前，美国FDA一个独立顾问小组也将于10日开会，讨论辉瑞&BNT疫苗的紧急使用授权许可事宜。

美国总统川普今天签署行政命令，确保「美国人民优先接种美国疫苗」。

目前还不清楚这道行政命令要如何执行，特别是两家药厂已经和其他国家签约。

乔治城法学教授（Matthew Kavanagh）卡瓦纳告诉法新社，新的总统命令试图把「疫苗民族主义写进法律之中，既不明智，也滥用了他的司法权限」。

同时「这也暗示美国每一个健康年轻人，都需要赶在印度、法国或哥伦比亚第一线高风险人士前面施打疫苗，这么做并不适宜，也不道德」。

但川普此举显示出白宫关切疫苗剂量是否足以达到它所定的施打目标，亦即1亿人在明年2月底前完成接种、全国人民明年6月底前完成接种。

另一方面，美国总统当选人拜登在公布他的卫生团队成员同时警告，如果国会若不赶紧拿出资金，那么让美国人民取得疫苗的努力将会「缓慢且停滞不前」。

拜登在德拉瓦州威明顿（Wilmington）发表谈话，他强调此事很急迫，国会议员的「跨党协商必须马上作个了结，否则数以百万计民众可能还要多等好几个月才能接种疫苗」。

拜登将在明年1月20日宣誓就职。拜登矢言，他的执政团队将在上任百日之内，让至少1亿人完成接种。他这项目标比川普所属估计的时程来得更保守。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP