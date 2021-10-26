辉瑞疫苗是否供5至11岁儿童接种 美将召开专家审查会议

（法新社华盛顿25日电） 美国政府顾问组成的高级医疗小组将于明天召开会议，决定是否批准5至11岁儿童接种辉瑞生产的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗 。

广告 继续浏览后续

如果正如普遍预期，美国食品暨药物管理局（FDA）召集的独立专家投票赞成，紧急授权可能会在数周内完成。

这将使2800万名年幼儿童有资格在11月接种疫苗。

专家小组将会讨论，根据现有科学证据，间隔3周接种两剂疫苗的益处是否大于已知风险？

在会议前，FDA上传辉瑞（Pfizer）一份分析报告，分析显示这款疫苗的剂量为10微克，而不是较年长族群的30微克；在预防有症状COVID-19的效力为90.7%，并且没有严重的安全问题。

FDA也公布自己的简报文件，其中包含一项风险效益分析，FDA科学家在文件中认为，这些效益超过了这个年龄族群最令人担忧的潜在副作用：心肌炎或心脏发炎。

纽约科恩儿童医院（Cohen Children's Medical Center）小儿科医师柏恩斯坦（Henry Bernstein）告诉法新社：「我的初步想法是，为5至11岁儿童接种疫苗的好处，超过民众认为可能存在的心肌炎和其他安全问题上的风险。」

根据官方数据，自疫情以来，美国已有160名5至11岁儿童病故，虽然相较于总计73万人病故所占的比例不高，但多达数百万名儿童染疫与数千人住院。

此外，还造成5000多例多系统发炎症候群（MIS-C），这是一种罕见但非常严重的病毒感染并发症，已夺走46条小生命。

柏恩斯坦说：「当然，（我们）希望保护孩子们，但我们也同时希望他们不要将COVID-19传播给家庭成员和社区中的其他人。」

© 2021 AFP