辉瑞疫苗运抵以色列 总理尼坦雅胡愿第一个接种

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（法新社特拉维夫9日电） 以色列今天收到第一批由美国辉瑞大药厂（Pfizer）生产的疫苗，总理尼坦雅胡宣布疫情结束「在望」，并誓言成为以色列第一个接种疫苗的人。

随着堆高机从红黄两色的DHL快递公司货机上卸下货物，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在特拉维夫（Tel Aviv）附近班古里昂机场（Ben Gurion Airport）的停机坪上说：「这对以色列来说是一个伟大的庆祝活动。」

以色列订购800万剂美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，这批货物是第一批。

尼坦雅胡说：「（疫情）结束在望。」根据今天最新消息，以色列有34万8948人确诊，其中2932人不治。

他说：「对我来说，重要的是让以色列人民接种疫苗。」

尼坦雅胡说：「我想为他们树立榜样，我打算成为以色列第一个接种疫苗的人。」

辉瑞&BNT疫苗尚未获得在以色列紧急使用授权，但尼坦雅胡说，预计在「不久」的将来批准疫苗的使用。

以色列还签约向美国莫德纳生物技术公司（Moderna）购买600万剂疫苗，预计2021年交付，共可为境内900万人口提供1400万剂疫苗。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP