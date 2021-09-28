辉瑞研发抗COVID-19药物 展开中后期临床试验

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（法新社华盛顿27日电） 美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）今天表示，已对一种药物展开中后期临床试验，可让暴露于新型冠状病毒的民众避免染上COVID-19（2019冠状病毒疾病）。

数家公司正在研发所谓的口服抗病毒药物，将仿效克流感（Tamiflu）对流行性感冒发挥的效用，避免让病情恶化成重症。

辉瑞首席科学官多尔斯登（Mikael Dolsten）说：「我们认为要对抗病毒，必须有效治疗感染或暴露到病毒的人，在疫苗发挥作用外增添一道防护力。」

辉瑞2020年3月开始研发这款称为PF-07321332的药物，与抗爱滋病毒药物ritonavir合并使用，目前正在进行试验。

这项临床试验将招募2660名成人受试者，他们将在出现初期染疫症状或首度意识到暴露于病毒时参加试验，随机分配服用PF-07321332与ritonavir或安慰剂，在5到10天内每天服用两次。

这项试验的目标是评估药物在预防感染SARS-CoV-2与14天内出现有症状疾病上的安全性与有效性。

其他公司也在试验现有的口服抗冠状病毒药物，但辉瑞研究的是第一种专门针对新型冠状病毒的药物。

如果这款药物可在现实生活中发挥效用，可能只对感染初期阶段有效。

等到COVID-19演化成重症时，病毒大致上已停止复制，患者会出现过度活跃的免疫反应。

© 2021 AFP