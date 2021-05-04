辉瑞&BNT疫苗 可望供美12岁以上青少年接种

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（法新社华盛顿3日电） 外媒指出，美FDA正准备授权让12岁到15岁的青少年接种辉瑞&BNT疫苗。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）3月表示，临床实验发现，辉瑞和德国生技公司BioNTech联手研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗安全、有效，且能让12岁到15岁者产生强大的抗体反应，让人们对这款疫苗获得核准有着高度期待。

美国食品暨药物管理局（FDA）表示，他们正在审核是否扩大辉瑞&BNT疫苗的紧急使用授权，但未提供其他细节。

在美国，辉瑞&BNT疫苗可供16岁以上民众施打；辉瑞婉拒对纽时报导做出评论。

美国疾病管制暨预防中心（The U.S. Centers for Disease Control, CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）4月时表示，辉瑞&BNT疫苗可望在5月中旬之前获得授权。

若辉瑞&BNT疫苗取得授权，可供12岁到15岁的青少年施打，CDC的疫苗审查小组可能会在隔天开会，以检视临床试验数据，针对青少年使用这款疫苗做出建议。

辉瑞&BNT疫苗可望获得授权，或能提升美国的免疫力，也能减少父母对保护子女免于感染COVID-19的忧虑。

美国生技大厂莫德纳公司（Moderna Inc.）和娇生（Johnson & Johnson）也正尝试让12岁到18岁的受试者施打自家疫苗，莫德纳的试验数据料将在近期内公布。

此外，辉瑞和莫德纳也对6个月到11岁的孩童进行试验。两家公司都表示，希望能在2022年初，让11岁以下儿童接种疫苗。

© 2021 AFP