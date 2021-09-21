辉瑞/BNT称旗下疫苗对5至11岁儿童安全有效

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（法新社法兰克福20日电） 美国制药厂辉瑞（Pfizer）和德国企业BioNTech今天表示，根据试验结果，两家公司合制的COVID-19疫苗对5至11岁的儿童安全且有很强的免疫反应，近期将向监管当局请准使用。

法新社报导，辉瑞和BioNTech表示，这款疫苗对5至11岁儿童注射的剂量，会比12岁以上的人少。

辉瑞和BioNTech声明表示：「在年龄介于5至11岁的（试验）参与者中，这款疫苗安全、耐受性良好且展现出很强的中和抗体反应。」

两家制药公司计划「尽快」向欧盟、美国和全球各国监管机构呈交数据。

美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）专家、布朗大学公共卫生学院（Brown University School of Public Health）院长吉哈（Ashish Jha）称此为许多父母一直在等待的「好消息」。

他推文说，如果一切进展顺利并获批准，「我9岁的小孩将在万圣节前接种疫苗」。

这是辉瑞和BioNTech首度针对12岁以下儿童执行COVID-19疫苗试验得出的结果；美国生技公司莫德纳（Moderna）针对6至11岁的试验仍在进行中。

已有数国对12岁以上青少年施打辉瑞/BNT和莫德纳疫苗，全球成年人也都适用。

许多地区正替年纪较轻的青少年施打疫苗，英格兰、苏格兰和威尔斯也加入这个行列，本周开始为12岁至15岁注射疫苗；北爱尔兰将于10月跟进。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP