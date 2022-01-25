辉瑞BNT展开Omicron疫苗临床试验 拚3月核准

（法新社华盛顿25日电） 美国药厂辉瑞（Pfizer）和德国生技公司BioNTech今天宣布，它们为COVID-19的Omicron变异株专研的疫苗已开始招募55岁以下成年临床试验受试者，以测试安全性和免疫反应。

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制药业巨擘辉瑞的执行长博尔拉（Albert Bourla）先前曾说，辉瑞可能在3月底前准备好替Omicron疫苗申请主管当局核准。

辉瑞疫苗研究部门主管扬森（Kathrin Jansen）在今天发布的声明稿中表示，尽管目前数据显示，接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）原始病毒株疫苗的追加剂，持续对感染Omicron后引发重症具有防护力，但辉瑞仍出于谨慎而采取行动。

她说：「我们认定，有必要为了这份防护力可能随时间减弱而做准备，此外也可能有助解决Omicron和未来新变异病毒株的问题。」

BioNTech（BNT）执行长吴沙忻（Ugur Sahin）则指出，原有COVID-19疫苗在预防轻度和中度症状时，遇到Omicron防护力减弱速度似乎更快。

他表示：「我们要研发以变异株为基础的疫苗，不仅对于Omicron提供的防护力能达到与较早变异株相似水准，且防护维持的时期要更长，因此基于科学方法而进行这项研究。」

辉瑞和BNT这起临床试验共要招募1420名18至55岁的受试者，试验地点在美国和南非。一名辉瑞的发言人表示，试验不包括55岁以上人口，因为研究目的是要了解受试者的免疫反应，而非评估这支疫苗的防护力。

这起试验的受试者将分为3组。第一组是90至180天前曾接种过2剂现有辉瑞BNT疫苗，他们将接种1或2剂Omicron疫苗。第二组是90至180天前曾接种过3剂疫苗，他们将再接种1剂现有疫苗或1剂Omicron疫苗。第三组是从未接种过COVID-19疫苗，他们将接种3剂Omicron专门疫苗。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

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