辉瑞Q1获利大增

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（法新社纽约3日电） 美国辉瑞大药厂（Pfizer）今天公布的财报再次缴出佳绩，在疫情规范逐渐松绑之际，辉瑞高层表示，有信心公司的COVID-19（2019冠状病毒疾病）抗病毒药物将有强劲需求。 辉瑞表示，在各国松绑社交距离和口罩规定之际，辉瑞旗下的口服抗病毒药物Paxlovid将是政府降低疫情严重性的宝贵工具。 辉瑞执行长博尔拉（Albert Bourla）表示，辉瑞看到「对Paxlovid需求增加非常强劲的讯号，Paxlovid是我们最棒的工具之一」。 博尔拉提及对疫苗日渐疲乏的情况说，辉瑞正专心开发能提供1年免疫效力的疫苗追加剂。