辉瑞Q1获利大增
发表时间： 更改时间：
（法新社纽约3日电） 美国辉瑞大药厂（Pfizer）今天公布的财报再次缴出佳绩，在疫情规范逐渐松绑之际，辉瑞高层表示，有信心公司的COVID-19（2019冠状病毒疾病）抗病毒药物将有强劲需求。 辉瑞表示，在各国松绑社交距离和口罩规定之际，辉瑞旗下的口服抗病毒药物Paxlovid将是政府降低疫情严重性的宝贵工具。 辉瑞执行长博尔拉（Albert Bourla）表示，辉瑞看到「对Paxlovid需求增加非常强劲的讯号，Paxlovid是我们最棒的工具之一」。 博尔拉提及对疫苗日渐疲乏的情况说，辉瑞正专心开发能提供1年免疫效力的疫苗追加剂。
广告
由于疫苗大卖导致营收大增77%，来到257亿美元，辉瑞第一季度获利暴增61%，来到79亿美元。 考量研发支出因素与汇率变动冲击，辉瑞并下调全年获利预测，从先前预估的每股6.35美元至6.55美元下修至6.25美元至6.45美元。 辉瑞共向179国出货34亿剂疫苗，其疫苗获准可向大多数年龄层施打，但仍在研发5岁以下儿童使用的疫苗。 辉瑞预计今年共生产1.2亿份的Paxlovid疗程，并增加美国与其他市场通路。
© 2022 AFP