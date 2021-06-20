辛巴威9岁童遭鬣狗咬掉左眼鼻子 赴南非接受手术

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（法新社约翰尼斯堡19日电） 辛巴威9岁男童柯马萨纳上个月遭鬣狗攻击脸部严重受损，南非整形医师将动刀帮他进行重建，希望能给他正常的童年生活。

柯马萨纳（Rodwell Khomazana）5月2日在辛巴威首都哈拉雷（Harare）以南的马斯文戈（Masvingo）参加完夜间教会活动后，惨遭鬣狗攻击，失去了鼻子、左眼和大部分的上唇，额头和脸部其他部位也被咬伤。

哈拉雷一所主要公立医院的医师已经尽力帮他缝补伤口、稳定伤势，但欠缺全面修补受损脸部所需资源。

因为无法负担只有海外才能做的专科手术，柯马萨纳的母亲联系邻国南非的医疗人员，而约翰尼斯堡一间私人诊所也答应治疗男童，且不收取任何费用。

整形医师米亚（Ridwan Mia）本周稍早告诉法新社，柯马萨纳的母亲提到这可怜的孩子是被鬣狗攻击，「我怎么能够拒绝她」。

柯马萨纳今天飞往约翰尼斯堡，院方人员唱着南非国歌热烈欢迎他。他们拍手、欢呼，看着满脸缠着白色纱布的他被推进大楼。

他右眼位置的纱布被剪开一个口，让他看卡通、玩平板。

米亚率领的团队将于明天执行探查手术，之后再排时间执行预料将耗时20小时的复杂整形手术。

医疗团队将利用取自他身体其他部位的组织，来重塑下巴、鼻子、嘴部和脸颊，也将替他装上一个义眼。

米亚说：「很遗憾的，他脸上会有多条疤痕。我们希望能透过手术来尽可能减少伤疤。」

「他永远不会有完全正常、毫无伤疤的脸。但我们希望给他一张至少有作用的脸，让他跟其他孩子做相同的事。」

柯马萨纳预料将住院至少一个月，并接受多次修补手术，住院费用将由各界善款给付。男童母亲的住宿地点已经有旅馆业者提供。

米亚表示，剩余款项将用来协助男童克服心灵上的创伤，尤其是接受义眼上。他说，医疗团队希望男童最终能「再次觉得自己跟正常男童无异」。

© 2021 AFP