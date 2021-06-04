辛普森杀妻案辩护律团要角辞世 享寿87岁

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（法新社洛杉矶3日电） 前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson）1995年因杀妻案被控双重谋杀却无罪定谳，由多位知名律师组成的梦幻辩护团队居功厥伟，当年团队要角之一的贝里今天辞世，享寿87岁。

贝里（F. Lee Bailey）的家属指出，这位充满传奇色彩的律师，在美国南部乔治亚州某个安宁病房过世，不过家属并未具体说明死因。贝里向来在法庭表现一付盛气凌人姿态而成为全美最知名律师之一。

辛普森于一段感念贝里的影音中表示，「他就是这么厉害、睿智、犀利」，并说「（贝里）堪称是他那个世代、我们当今的最棒律师」。

当年法院开庭审理辛普森杀妻案，贝里当庭修理一名侦办此案的洛杉矶警探而声名大噪，指控对方操弄犯罪现场证据以及心怀种族歧视动机，这番交叉诘问普遍被视为辛普森得以脱身的关键。

美国整骨医师谢柏德（Sam Sheppard）因杀妻案被定罪判刑，贝里于1966年替谢柏德平反后，开展他专替声名狼藉当事人辩护的执业律师生涯，由哈里逊福特（Harrison Ford）主演于1993上映的「绝命追杀令」（The Fugitive），开拍灵感就是来自谢柏德案。

贝里经手的其他被舆论千夫所指最后却无罪获释的当事人还包括，越战期间越南美莱村（My Lai）屠杀事件当时的美国陆军指挥官麦迪纳（Ernest Medina）等。

贝里1933年出生于麻州，成为顶尖律师前曾是个私家侦探，他擅长向公众发表演说而且着作等身，回忆辛普森庭审的着作刚完稿。

虽然因经手的离奇大案屡屡胜诉而家喻户晓，但也并非无往不利，贝里曾经历认栽认赔的官司。他1996年因藐视法庭而坐牢6周，生涯大部分在佛州和麻州执业，分别于2001年和2003年遭佛州和麻州撤销律师资格。

贝里毕生梅开四度，育有3个孩子，他的儿子班德利克斯．贝里（Bendrix Bailey）向美国多家媒体证实父亲辞世消息。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP