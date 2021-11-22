边境移民危机 波兰总理：冷战后破坏欧洲稳定最大企图

（法新社华沙21日电） 波兰总理莫拉维茨奇今天表示，白俄罗斯与波兰边境的移民危机是自冷战以来「破坏欧洲稳定的最大企图」。他说，今天的目标是波兰，明天就会是德国、比利时、法国或西班牙。

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莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）在准备会见欧盟领导人之际，发表上述言论。波兰不仅面临边境危机，且被控违反其对欧盟民主原则的承诺，而与欧盟紧张局势升高。

西方指控白俄罗斯将主要来自中东的移民送往边境，同时给了轻松进入欧盟的承诺来制造危机。白俄否认这项说法，反批欧盟拒绝接收移民。

夹在中间的移民经常回报说，他们被白俄官员强迫越境后，又被波兰当局赶回白俄。

莫拉维茨奇发布推文说，白俄总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）对欧盟「发动混合作战，这是30年来颠覆欧洲稳定的最大企图」。

他还说：「波兰不会屈服于勒索，将尽一切努力捍卫欧盟边界。」

他警告说：「今天的目标是波兰，明天就会是德国、比利时、法国或西班牙」。

他还声称，卢卡申科获俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「在背后撑腰」。

鲁卡申柯稍早告诉英国广播公司（BBC），白俄军人「绝对有可能」曾助移民进入欧盟，但他否认策划这波移民行动。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

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