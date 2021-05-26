边界纠纷冲击 吉尔吉斯机场禁止塔吉克公民入境

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（法新社比许凯克26日电） 中亚国家吉尔吉斯数周前与邻国塔吉克爆发边界冲突，造成数十人死亡后，吉尔吉斯主要国际机场今天宣布禁止一架班机的塔吉克公民入境。

这起事件可能使吉尔吉斯与塔吉克的关系进一步恶化，双方有争议的边界于4月底爆发两国独立30年来最严重战斗。

吉尔吉斯通报有37人死于边界冲突，当时边界军队互相开火，并造成双方有数十间民房被毁。

吉尔吉斯方面指出，丧生者大多是平民，其中包括2名孩童。塔吉克则通报，有19位平民在暴力冲突中丧命。

吉尔吉斯首都比许凯克（Bishkek）马纳斯机场（Manas airport）的代表告诉法新社，塔吉克索蒙航空（Somon Air）的班机25日晚间降落后，被要求返回塔吉克首都杜桑贝（Dushanbe），因为吉国边界当局「暂时对塔吉克公民关闭边界」。

塔吉克驻吉尔吉斯大使馆的发言人向法新社证实这件事，并表示两国正在谈判。

发言人还说，这架班机约有200名乘客，「只有不到10位非塔吉克公民被允许入境吉尔吉斯」，吉尔吉斯当局已通知塔吉克大使馆，这是针对塔吉克公民实施出入境限制。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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