达关键部署里程碑 韦伯太空望远镜遮阳罩成功展开

（法新社华盛顿4日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）表示，韦伯太空望远镜如网球场大小的遮阳罩今天完全展开，为让研究宇宙历史每个阶段的任务得以成功，这是韦伯望远镜在部署上的关键里程碑。

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这个长21公尺、形状有如风筝的装置作用有如一把遮阳伞，确保韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）的仪器维持在阴影下，才能侦测到来自宇宙遥远地区的微弱红外线信号。

遮阳罩在2天内一层接一层展开，5层同时作用能提供约100万的防晒系数（SPF）。

由于韦伯太空望远镜体积太过庞大，无法在操作配置中放入火箭鼻锥，因此必须如摺纸般摺叠运送，而展开则是一项复杂又极具挑战的任务，是NASA尝试过最艰钜的部署。

NASA科学任务局（Science Mission Directorate）副局长朱布肯（Thomas Zurbuchen）透过声明表示：「这是首度有人尝试将这么大的望远镜送入太空。」

韦伯望远镜接替哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）继续探索太空，是人类有史以来打造过最强大的太空望远镜。韦伯望远镜装入阿利安5型火箭（Ariane 5）的货舱后，于耶诞节当天从法属圭亚那库鲁（Kourou）发射升空，目前已走了距离其轨道点超过一半的路程，离地球约150万公里。

遮阳罩将永久放置在韦伯太空望远镜及太阳、地球和月球之间，面向太阳那面打造成可承受摄氏110度高温。

虽然韦伯太空望远镜会在几周内到达第2个拉格朗日点（Lagrange point）的太空终点站，不过还需要花上约5个半月的时间来设置。

接下来的步骤包括部署韦伯太空望远镜的次镜和主镜翼，调准望远镜的光学元件，以及校准其科学仪器。

© 2022 AFP