达尔文物种起源手稿可能遭窃

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（法新社伦敦24日电） 英国剑桥大学图书馆今天表示，英国生物学家、演化论创立者达尔文遗失的两本笔记本据信遭窃，内有关于演化论的开创性想法和「生命之树」（Tree of Life）的草图，价值不菲。

达尔文（Charles Darwin）随小猎犬号（HMS Beagle）出航5年返乡后，于1837年开始整理笔记。剑桥大学图书馆表示，这些笔记价值数百万英镑。

在其中一本笔记本中，他画出物种进化数个可能性的示意图，之后于1859年出版「物种起源」（On the Origin of Species）时附上更精致插图。

2000年从特藏保险库（Special Collections Strong Rooms）将这两本笔记本取出供拍摄后，剑桥大学图书馆于2001年进行例行性清点作业时，首度将笔记本列为遗失。

长久以来，馆方一直认为笔记本只是被错放在馆内某处。剑桥大学图书馆馆藏有大约1000万本图书、地图和手稿，而且还有全球数一数二重要的达尔文档案。

然而，在今年展开剑桥大学图书馆史上最大规模搜索后，还是无法找到那两本笔记本。

剑桥大学图书馆在声明中表示：「馆长做出结论，笔记本很可能被偷了。」

剑桥大学图书馆表示，已经通知当地警方，国际刑警组织（Interpol）已经将笔记本列入名为Psyche的失窃艺术品资料库。

© 2020 AFP