达美、可口可乐批乔治亚州限缩投票法

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（法新社纽约31日电） 美国乔治亚州新投票权法引发激烈论辩，达美航空、可口可乐等大企业先前保持中立挨批、面临抵制声浪后，今天公开谴责乔州新法，矢言将致力确保民众取得更好的投票权益。

达美航空（Delta Air Lines）执行长巴斯蒂安（Ed Bastian）在写给员工的信中表示，乔州新法「让人无法接受」，可口可乐（Coca-Cola）执行长昆西（James Quincey）则在接受CNBC访问时表示，此项备受争议的措施是「开倒车」。

民权领袖对乔州等地的大企业施压，要它们抗拒多州变更投票权的浪潮。批评者表示，投票权的变更，就像吉姆克劳法（Jim Crow Law）时代用以压迫非裔美国人政治权的限制措施。

拜疫情期间提前投票以及邮寄投票增加所赐，2020 年总统大选乔州投票率空前。在乔州这个有黑奴与隔离历史的州，数十年来当局持续尝试限缩非裔族群的投票权。

大型游说组织商业圆桌组织（Business Roundtable）支持投票权以及宣导投票的倡议，但在美国政治两极化的时代，企业对于棘手的立法辩论基本上都是能不碰就不碰。

昆西接受CNBC访问时表示，可口可乐一向反对乔州新法，「许多事私底下就能获得改善、成功达成，不用公开表达立场，但在这个案例却明显行不通，所以我们要更强而有力地表达立场」。

共和党籍的乔治亚州州长坎普（Brian Kemp）上周签署的新法明定选民投票须出示身分证件，并限制投票箱数目，禁止志工提供饮水给排队等待数小时的投票者等。

© 2021 AFP