过去7天全球确诊创新高 日增93万例

（法新社巴黎29日电） 根据法新社统计，过去7天期间全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例数创新高，自22日至28日，平均每天新增超过93万5000例。

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这个数字来自各国卫生单位通报的每日新增确诊病例，创下自2019年年底首次爆发疫情以来的最高纪录。

尽管多国自从爆发疫情全球大流行以来增加筛检，大多数的轻症或无症状感染病例仍然没有被发现，此外，各国筛检政策莫衷一是。

自22日至28日，累计全球确诊数达655万例，平均每天增加93万5863例，病毒传播速度可说是前所未见。

这个数字远超过之前在今年4月23日至29日创下的纪录，当时的7天平均值是81万7000例。

自10月中旬以来确诊病例数不断攀升，比起前一周的增加幅度达37%。

世卫组织表示：「染疫率骤增可能是两个因素结合所致，分别是免疫脱逃及变异株Omicron既有传染力增加，而且与Omicron有关的总体风险仍然非常高。」

截至目前为止，确诊病例骤增并未导致全球死亡病例攀升，而且过去3周死亡病例还持续递减。

过去7天平均每天新增6450例死亡，创下去年10月以来的最低点，疫情高峰期间，今年元月20日至26日平均每天新增1万4800例死亡病例。

当前新增确诊数大部分集中在欧洲，过去7天通报超过350万个确诊病例，平均每天51万例。

这个规模也是前所未见，因前几波疫情期间，欧洲从未通报单日超过30万个确诊病例。

在疫情爆发以来的两年期间，全球确诊病例超过2亿8200万例，超过540万人染疫病故。

若是把与COVID-19有关的更多死亡人数也纳入统计，世卫组织说，估计累计死亡病例数还要再高2至3倍。

© 2021 AFP