过去7天日均确诊破100万例 疫情爆发以来首见

（法新社巴黎30日电） 过去7天期间，全球平均每日新增超过100万起COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊，是疫情两年前爆发以来的头一遭。

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Omicron变异株迅速传播，各国确诊激增，12月23日至29日全世界通报了超过730万例新染疫个案，平均每天有104万5000起确诊。这数据来自各国卫生单位每日通报的数字。

此数据远超过现在这波疫情之前、在今年4月23日至29日创下的纪录，当时的7天平均值是81万7000例。

尽管自疫情开始以来，许多国家加大检测力度，但仍有很大一部分症状较不严重或无症状的个案未被发现。此外，筛检政策也因国家而异。

超过85%的新增确诊发生在受Omicron变异株影响最甚的两个地区。欧洲过去7天通报402万2000起病例，比前一周增加了36%；美国和加拿大同期一共通报226万4000例确诊个案，较前一周增长83%。

亚洲过去7天则新增26万8000起确诊，下降了12%。此外，全球COVID-19病殁人数连续3周下降，过去一周为6400人，与前一周相比降达6%。（译者：张瑷/核稿：陈政一）

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